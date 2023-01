Otesanu da lovitura! Vezi din ce important organism international face parte

Omul politic valcean care a punctat cel mai bine in acest inceput de an este, de departe, deputatul PSD Daniela Otesanu. Conform unei decizii a birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului din decembrie 2022, Otesanu va face parte din Delegatia Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE). Aceasta structura care se ocupa in deosebi cu statul de drept si drepturile omului are seniuni de patru ori pe an, la Strasboug. Intre alte prerogative importante ... citeste toata stirea