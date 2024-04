Ovidiu Popa, despre salariul minim european

Cresterea salariului minim este o masura din setul clasic al stangii. De ceva timp, se discuta pe tema salariului minim european. Deputatul PSD Stefan Ovidiu Popa a publicat un scurt text pe Facebook despre salariul minim european si despre planurile guvernului Ciolacu despre implementarea acestuia. Redam textul integral.Salariul minim european va fi introdus in Romania in acest an!Partidul Social Democrat lucreaza la o propunere de reglementare pentru transpunerea in legislatia nationala a ... citește toată știrea