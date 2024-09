Ovidiu Popa intra in cursa interna a PSD Valcea pentru un nou mandat de deputat

Astazi, 12 septembrie 2024, Ovidiu Popa, deputat social-democrat aflat deja la cel de-al doilea mandat in judetul nostru, si-a depus dosarul de candidatura pentru selectia interna pe care PSD Valcea o va realiza in perioada care urmeaza. Ovidiu Popa a declarat ca, in cazul in care va fi ales sa reprezinte, din nou, judetul nostru in Camera Deputatilor, va ramane, ca si in primele doua mandate, un om apropiat de cetatenii din judetul nostru.Reamintim ca alegerile pentru Camera Deputatilor si ... citește toată știrea