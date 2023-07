Decizia surprinzatoare de la Tribunalul Valcea de a-l achita pe padurarul Marian P., dupa ce acesta a fost acuzat de luare de mita, a fost desfiintata de magistratii Curtii de Apel Pitesti. Astfel, in data de 4 iulie 2023, judecatorii argeseni l-au condamnat pe valceanul corupt la trei ani de inchisoare cu suspendare, interzicerea executarii profesiei si la munca in folosul comunitatii.In luna februarie a anului 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea l-au trimis in ... citeste toata stirea