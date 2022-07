Paradox de Romania: ulite moderne care se opresc in drumul principal, asfaltat cu "portia", la jumatate VIDEO

O situatie paradoxala se intalneste in Tara Lovistei (Valcea) unde un fost drum national, ce traverseaza tinutul, din Valea Oltului si ajunge in Curtea de Arges, este in continuare "de pamant", asfaltat pe o mica portiune, la jumatatea arterei, in timp ce drumurile secundare sunt modernizate. Tara Lovistei (mai ales Lovistea naturala, de pe malul estic al raului Olt) este o zona montana cu un istoric fascinant care ar putea sa rivalizeze in frumusete oricand cu Rucar - Bran sau orice alt tinut ... citeste toata stirea