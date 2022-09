Parc de aventura la Daesti - Fedelesoiu. Lucrarile vor incepe in primavara anului viitor!

In primavara anului viitor, in comuna Daesti se va demara unul dintre cele mai interesante proiecte, ce va dezvolta enorm comuna din punct de vedere turistic. Este vorba despre un parc de aventura in zona Fedelesoiu, la nici 5 kilometri de municipiul Ramnicu Valcea, care va oferi numeroase posibilitati de distractie in aer liber atat pentru cei mici, cat si pentru adulti. Investitia se va realiza printr-un parteneriat dintre Primaria Daesti si o firma privata ce a construit alte cateva parcuri ... citeste toata stirea