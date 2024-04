Pariul nostru pentru urmatorii ani: OCNELE MARI, o statiune apreciata si recunoscuta pe plan national

Speram ca printre cititorii acestui articol sa se afle persoane care nu au mai vizitat Ocnele Mari in ultimii patru-cinci ani. De ce spunem asta? Pentru ca, in ultimii ani, orasul sarii din judetul nostru a cunoscut o modificare semnificativa, favorabila, a felului in care se prezinta celor care il viziteaza. Orasul este mai ingrijit, mai curat, mai ordonat, avand tot mai mult aerul unei statiuni linistita, tihnita, in care oameni din orase aglomerate ale tarii si chiar din strainatate pot veni ... citește toată știrea