Partidele de opozitie incearca din rasputeri, chiar daca e vara, sa adune puncte electorale in daua guvernului. Una din actiunile partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) se numeste specific atitudinii partidului: ,,Vara romanilor". In fiecare judet din tara se vor deplasa cate un deputat si un senator . La Valcea, in intervalul 1 - 10 august, senatorul Andrei Busuioc si deputatul Boris Volosatii vor lua judetul la pas. Si nu e o figura de stil. Biroul Politic judetean al AUR Valcea se ... citeste toata stirea