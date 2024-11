Parlamentarii liberali de Valcea se angajeaza sa sustina pensionarii cu venituri mici, care au nevoie de adeverinte pentru calcularea pensiilor

Partidului National Liberal a prezentat obiectivele pe care, prin parlamentarii sai, se angajeaza sa le sustina in viitoarea legislatura (2025/2028). Pentru ca este un subiect foarte sensibil in multe judete din tara, inclusiv in judetul Valcea, liberalii au pregatit masuri concrete pentru a sprijini pensionarii cu venituri mici in vederea obtinerii adeverintelor de vechime, care sa ii ajute la recalcularea corecta a pensiilor. Pensionarii cu venituri mai mici, de cel mult 3.000 de lei, vor ... citește toată știrea