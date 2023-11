Presedintele PNL Ramnicu Valcea, viceprimarul Virgil Parvulescu, a declarat public ca vrea sa-l inlocuiasca pe deputatul Cristian Buican la sefia filialei judetene. Recent iesti victorior la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dintr-un ,,meci" cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), care il declarase incompatibil, Parvulescu are doua tinte: Mircia Gutau si Cristian Buican. Cu primul are o confruntare administrativa pe care a pierdut-o in 2020, dar va incerca sa-si ia revansa in 2024. ... citeste toata stirea