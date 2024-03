PATRONII VALCENI inca mai primesc la lucru muncitori fara acte

In luna februarie 2024, Serviciul Control Relatii de Munca si Compartimentul Munca Nedeclarata din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Valcea au efectuat 107 controale. Au fost dispuse 264 masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul relatiilor de munca si clauzele din contractele colective de munca, respectiv, contractele individuale de munca.Astfel, au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale, din care 11 avertismente si sase amenzi in valoare de ... citește toată știrea