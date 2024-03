Patru elevi de la Scoala "Mihai Eminescu" din Ramnicu Valcea s-au calificat la olimpiade nationale

Mijlocul lunii martie a venit cu vesti foarte bune pentru mai multi elevi ai Scolii "Mihai Eminescu" din Ramnicu Valcea (fosta Scoala nr. 10 din Ostroveni). Patru elevi de la aceasta unitate de invatamant au reusit sa se califice la faza nationala a unor olimpiade scolare, rezultate care confirma buna reputatie de care se bucura institutia.Andreea Teodora Vilcu, eleva in clasa a VI-a C, s-a calificat la faza nationala a Olimpiadei de lingvistica "Solomon Marcus". Eleva pregatita de profesoara ... citește toată știrea