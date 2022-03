Patru tone de peste, printre care si sturion, de 100.000 de lei, confiscate in urma unui transport ilegal VIDEO

Impresionanta captura a fost facuta in Ramnicu Valcea, in urma unui control in trafic in care a reiesit ca marfa nu avea documente de insotire, transportul fiind ilegal. Politia Valcea a descoperit doi barbati care transportau ilegal peste. Incidentul a avut loc marti, 1 martie, in Ramnicu Valcea. Potrivit verificarilor efectuate de catre politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica - Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, intr-o autoutilitara s-au gasit patru tone de peste, ... citeste toata stirea