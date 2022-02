Comuna Pausesti, cu sediul in Pausesti, strada Principala, nr.81, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de punere in siguranta a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari (Ulita sateasca Coastele Cernei, gospodarii ale populatiei)" , propus a fi amplasat in comuna Pausesti, satul Barcanele, ... citeste toata stirea