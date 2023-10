Un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul Olt, a fost retinut de politisti din cadrul Sectiei nr. 11 Zatreni, din cadrul IPJ Valcea, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de furt. Olteanul a jefuit o locuinta, furand o suma importanta de bani, atat euro, cat si lire si lei. Ulterior, el a schimbat valuta si a si cheltuit o parte din bani, pastrand insa chitantele. Ca urmare, anchetatorii au descoperit documentele de la schimbul valutar in timpul perchezitiei domiciliare."In fapt, in data ... citeste toata stirea