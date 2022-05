PERCHEZIEsII in VALCEA. Inselaciuni si spalarea banilor...

Zece perchezitii au avut loc miercuri, 18 mai 2022, la locuintele unor persoane din judetele Valcea si Alba. In cauza, este vorba despre dosar care vizeaza infractiuni de inselaciune si spalare a banilor in urma unor anunturi privind vanzarea de utilaje folosite in agricultura. Prejudiciul in acest dosar este estimat la 750.000 de lei.In dosarul instrumentat de politistii de la Serviciul Investigatii Criminale din cadrul IPJ Prahova au fost facute zece perchezitii domiciliare, in judetele ... citeste toata stirea