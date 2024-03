PERCHEZIEsII intr-o comuna din judet. Doi barbati au fost saltati de politisti

Luni, 4 martie 2024, politistii Sectiei nr. 11 Zatreni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Balcesti, au pus in aplicare un mandat de perchezitie, in comuna Gradistea, la locuinta unei persoane banuite de infractiuni la regimul silvic. Fata de doua persoane a fost luata masura retinerii pentru 24 de ore. Din cercetari a reiesit faptul ca, in luna februarie 2024, mai multe persoane ar fi taiat, fara drept, si ar fi sustras arbori din fondul forestier aflat pe raza comunei ... citește toată știrea