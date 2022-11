PERCHEZIEsII la Exploatarea Miniera Berbesti si alte locatii din Valcea. Printre suspecti este si un politist...

Hotii de carbune sunt azi, 28 noiembrie 2022, vizitati de procurorii valceni, ofiterii DGA Valcea si de mascati. Au loc 33 de perchezitii in Valcea (zona Berbesti - Alunu), dar si in Gorj. Descinderi au loc si la Exploatarea Miniera Berbesti, precum si la Cariera Alunu.Potrivit surselor noastre, timp de mai bine de 1 an, suspectii au exploatat o microcariera clandestina, carand zi si noapte zeci sau chiar sute de tone de carbune. Printre banuiti este si un politist al IPJ Valcea, care detine o ... citeste toata stirea