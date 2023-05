Doi tineri in varsta de 23 si 29 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, au fost ridicati de mascati ieri, 3 mai 2023, ei fiind acuzati de trafic de droguri de risc si mare risc. Dosarul in care valcenii sunt cercetati este instrumentat de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova. Anchetatorii au pus in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara, toate in municipiul Ramnicu Valcea, tinerii fiind ... citeste toata stirea