Perchezitii in Arges intr-un dosar de furt din Valcea. Prejudiciu de 35.000 de euro

Patru perchezitii domiciliare au organizat politistii din cadrul Sectiei 1 Politiei Rurala Ramnicu Valcea in judetul Arges, ei facand cercetari intr-un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Suspecti in aceasta speta sunt doi barbati din localitatea argeseana Bascov, care ar fi sustras suma de 35.000 de euro dintr-o locuinta din comuna Bujoreni. Banuitii sunt rudele femeii jefuite, ei fiind acum in spatele gratiilor."La data de 17 februarie a.c., politistii au ... citeste toata stirea