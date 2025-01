PERICOL pe DN 7! Stalp lovit de camion, mentinut in pozitie verticala prin cablurile electrice

UP-DATE ora 23.20:IPJ Valcea a anuntat ca la volanul autotrenului implicat in incident se afla un tanar in varsta de 20 de ani, domiciliat in comuna Movila, judetul Ialomita. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicand ca nu consumase alcool.______Inspectoratul de Politie Judetean Valcea informeaza astazi, 14 ianuarie 2025, la ora 22.40, ca traficul rutier pe DN 7, la kilometrul 170+200 m, ... citește toată știrea