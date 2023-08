Printr-un comunicat de presa, Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat ca termenul limita pentru inscrierea in programul "Rabla Local" - fixat initial in 31 august - a fost decalat pentru data de 29 septembrie. Prin intermediul acestui program, detinatorii unui autovehicul mai vechi de 15 ani il pot casa in schimbul sumei de 3.000 lei, din care 2.400 lei sunt acoperiti de la bugetul Fondului pentru Mediu, iar 600 lei din bugetele locale. La nivelul Municipiului Ramnicu Valcea, prin HCL nr. ... citeste toata stirea