Joi dimineata, pe 1 februarie, Consiliul Local Horezu a fost convocat si s-a intrunit in sedinta extraordinara. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur proiect de hotarare, care viza "Aprobarea preluarii personalului medico-sanitar de specialitate din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1 *Casuta Piticilor*, structura Cresa *Pomul Vietii*, in structura Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Horezu"."Este in vigoare o hotarare de Guvern prin care administratiile locale trebuie ... citeste toata stirea