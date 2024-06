PERVERSIUNE internationala in Brezoi. Un georgian a incercat sa faca sex in WC cu o tanara! Apoi a fugit cu masina

Mare ghinion pentru un cetatean georgian in data de 13 iunie 2024! In jurul orei 22.00, Politia Orasului Brezoi a fost sesizata de catre un alt barbat, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi incercat sa abuzeze sexual o tanara."De indata, politistii s-au deplasat la fata locului, unde au constatat ca cele sesizate se confirma, respectiv faptul ca o tanara in varsta de 22 de ani, domiciliata in judetul Bihor, ar fi fost constransa fizic de catre o persoana necunoscuta pentru a ... citește toată știrea