La Valcea se va construi, in viitor, o mini-inchisoare, iar centrul de arest preventiv de la subsolul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) va disparea. Initiativa apartine IGPR si se vorbeste de acest lucru de circa 1-2 ani. Cert este ca proiectul se afla in faza incipienta, fiind identificat terenul undeva in comuna Budesti. Conducerea IPJ Valcea a inaintat recent o serie de documentatii catre IGPR, insa tinand cont ca birocratia din Romania "te omoara cu zile", ei bine putem spune ca va ... citeste toata stirea