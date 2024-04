PNL propune Barbatestiul in care se poate, cu Bogdan Paunei

Realizarile cu care administratia pesedista de la Barbatesti se lauda sunt banale luate in comparatie cu anii in care au fost realizate. Constantin Banacu este primarul comunei din 2000. Cei 24 de ani care au trecut au adus, aproape de la sine, o schimbare in localitate. Fata de anul 2000, Barbatesti arata, desigur, altfel, dar ce localitate ramane pe loc timp de aproape un sfert de secol?! Problema se pune la ritmul de dezvoltare pe care Barbatesti il are. Bogdan Ilie Paunei este tanarul pe ... citește toată știrea