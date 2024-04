PNL propune unul mai Breazu decat Dumbrava pentru Stoenesti

Primarul comunei Stoenesti, Gheorghe Dumbrava, a devenit, asa cum am scris-o si intr-un articol trecut, pomul laudat al administratiei valcene. A obtinut scoruri record pentru ca a primit o enorma sustinere politica. Au intrat bani cu nemiluita in Stoenesti, acestia neregasindu-se, intr-o mare masura, in ceea ce trebuia sa intoarca administratia pentru localnici. Pentru ca, in definitiv, ce trebuia sa livreze primaria in schimbul acestor munti de bani publici? Bine public. Binele public se ... citește toată știrea