PNL Valcea acuza. Becali, "lebada neagra" pentru Ciolacu si PSD

Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a sustinut, la Realitatea TV, ca fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc l-a rugat sa-l ajute pe George Simion in campania de la prezidentiale. Scopul acestui ajutor este de a-l duce pe liderul in turul 2 al prezidentialelor."Eu am vorbit si cu Hrebenciuc. Si mi-a zis: *Mai, nea Gigi, haide sa il bagam pe Simion in turul doi*. Am zis bine, hai sa il bagam. A zis acum vreo luna jumate", a declarat Becali, la emisiunea "Culisele Statului Paralel"