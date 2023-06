Prin legea 96/1998 a fost instituita Ziua Drapelului National pe data de 26 iunie. Drapelul National este un simbol oficial al Romaniei asa cum sunt imnul si stema, dupa cum este scris in Constitutie. Alcatuirea Drapelului National, care isi afla prima atestare certa odata cu revolutia de la 1848, este inscrisa in Constitutie: albastru, galben, rosu pornind dinspre lance.Astazi, 26 iunie 2023, in organizarea Prefecturii Valcea a avut loc, pe platoul din fata institutiei, incepand cu ora 9:50, ... citeste toata stirea