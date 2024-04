PNL Valcea lanseaza "Greu de ucis, varianta Maldaresti - Ionel Dragu"

In introducerea pe care a avut-o la Maldaresti cand a prezentat candidatul PNL la functia de primar, deputatul Laurentiu Cazan l-a caracterizat pe Ionel Dragu printr-o singura expresie: greu de ucis. Cam aceasta este expresia care "imbraca" activitatea lui Dragu, cel putin in ultimii ani, perioada in care fostul primar si actualul candidat s-a luptat mai mult prin instante decat prin sectiile de votare. A scapat, nu exista nicio decizie care sa-l condamne. Desi a avut o gramada de potrivnici, ... citește toată știrea