Poate il stiti de pe Facebook. HOEsUL de carucioare pentru copii a fost prins de politisti

Politistii municipiului Ramnicu Valcea au retinut, pentru 24 de ore, un tanar. El este banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. In fapt, in perioada 27 septembrie - 2 octombrie 2024, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca persoane necunosute ar fi sustras mai multe triciclete si carucioare pentru copii.Astfel, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, iar in urma verificarilor efectuate, in cursul zilei de 3 octombrie ... citește toată știrea