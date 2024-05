POLIEsIA ANUNEsA primele masuri in cazul tanarului prins la furat in ziua de Pasti

Duminica, 5 mai 2024, exact in prima zi de Pasti, politistii au fost sesizati, prin apel SNUAU 112 despre faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns, fara drept, intr-o societate comerciala din municipiul Ramnicu Valcea. In acest context, politisti rutieri din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Valcea au intervenit rapid, deplasandu-se la fata locului, unde au depistat in curtea societatii, in flagrant delict, un barbat in varsta de 24 de ani, care a fost identificat si condus la sediul ... citește toată știrea