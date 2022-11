POLIEsIA VALCEA: 580 de amenzi, 72 de permise retinute si 4 dosare penale, weekend-ul trecut (FOTO)

Weekend-ul trecut a fost unul plin pentru politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea. Ei au fost scosi in strada de sefi, raziile desfasurandu-se pe D.N.7, D.N.64, D.N. 67, precum si pe drumurile judetene si drumurile comunale din judet. Actiunile lor au dat roade, evident, pentru ca bugetul de stat va fi "imbogatit" cu circa 200.000 de lei in urma amenzilor aplicate de politistii din Valcea.Raziile au fost organizate in perioada 11-13 noiembrie a.c., atunci cand ... citeste toata stirea