POLIEsISTII au dus la spital un sofer in varsta de 40 de ani

La data de 27 noiembrie 2024, in jurul orei 20.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Valcea au depistat un barbat, in varsta de 40 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 67, pe raza comunei Mihaesti. Soferul oprit pentru control de rutina a fost depistat aflandu-se sub influenta alcoolului. In urma testarii acestuia cu aparatul alcooltest, rezultatul a indicat o concentratie de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conform procedurilor legale, barbatul a fost ... citește toată știrea