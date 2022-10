Politia Valcea a prins "marele" hot de lemn

"Captura" impresionanta a politistilor din Valcea, care au prins un individ ce taiase UN arbore si au mai emis si un comunicat de presa special pentru aceasta speta de-o complexitate nemaiintalnita. Jenant de-a dreptul, tinand cont ca in anumite zone ale judetului se taie paduri intregi chiar sub ochii oamenilor legii si nu am vazut nicio reactie. In ultima perioada, Politia Valcea nu a avut cu ce se lauda la acest capitol, desi in trecut chiar actualul adjunct cu atributii de sef "vana" hotii ... citeste toata stirea