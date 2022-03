Politist din Valcea, incatusat pentru luare de mita! A luat spaga peste 15.000 de euro

Fara nicio jena si-a tradat colegii si ii privea zilnic in ochi desi le sabota munca. Mihai Dandea, despre el este vorba, un politist din cadril Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Valcea. Inca din anul 2020, agentul de politie primea mita de la un suspect cercetat de DIICOT Valcea intr-un dosar de frauda informatica. A cerut in continuu, pana a adunat peste 15.000 de euro. Ultimii 500 de euro primiti i-au pus capac insa, pentru ca procurorii DNA au reusit sa-l prinda in ... citeste toata stirea