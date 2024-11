Politistii din Calimanesti au transportat, noaptea, un barbat la spital

La data de 14 noiembrie 2024, in jurul orei 21.00, politistii Serviciului Rutier Valcea au identificat un barbat, in varsta de 57 de ani, care ar fi condus un autoturism pe Drumul National 7, pe raza orasului Calimanesti, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a ... citește toată știrea