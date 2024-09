Politistii din Prundeni l-au prins pe tanarul din Olanu care conducea sub influenta alcoolului

La data de 19 septembrie 2024, in jurul orei 15.30, politistii Sectiei nr. 4 Politie Rurala Prundeni au depistat un tanar, in varsta de 22 de ani, domiciliat in comuna Olanu, el aflandu-se la volanul unui autoturism sub influenta alcoolului. Astfel, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o ... citește toată știrea