Politistii sunt de vina! Nu ii lasa pe tinerii din Ramnic sa se distreze "ca baietii" in weekend si sa fumeze "ceva bun"

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au prezentat noi informatii de pe "frontul" pe care lupta contra celui mai de temut flagel care face deja ravagii printre tinerii acestei tari, mai ales in mediul urban mare (deci si in Ramnicu Valcea).Astfel, la data de 14 aprilie 2024, in jurul orei 20.00, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Valcea, in timp ce desfasurau activitati specifice, au depistat pe o strada din oras, un grup ... citește toată știrea