Politistii valceni prind escroci din Mures

Marti, 5 martie 2024, politistii Sectiei nr. 7 Politie Maldaresti au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de doi barbati, domiciliati in judetul Mures, banuiti de savarsirea infractiunii de inselaciune.Politistii au anuntat ca din cercetarile lor, a reiesit faptul ca doi barbati, in varsta de 23 de ani si 38 de ani, ambii domiciliati in comuna Aplod, judetul Mures, ar fi incheiat o intelegere pentru a executa o lucrare la o locuinta in localitatea Popesti, contra unei sume de bani. ... citește toată știrea