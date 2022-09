Pompierul valcean care a alergat 105 km pentru copiii cu nevoi speciale

An de an, plutonier adjutant Proteasa Vasile, pompier in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, participa la maraton pentru copiii cu nevoi speciale. Anul acesta, in perioada 10-11 septembrie 2022, pompierul valcean a alergat in cadrul ultramaratonului Autism 24h, eveniment organizat de Asociatia "Centrul de Autism Marea Neagra", organizatie non profit, care promoveaza cauza persoanelor cu nevoi speciale. Vasile Proteasa a reusit uimitoarea performanta de a alerga peste ... citeste toata stirea