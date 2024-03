PONORAN anunta concursuri pentru SJU Valcea. Principalul deficit, la Radiologie

Deblocarea angajarilor in sistemul medical din Romania poate si trebuie sa aduca "o gura de oxigen" si la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea. In privinta medicilor, cumulat la nivelul tuturor sectiilor din cadrul SJU Valcea, se pot face 29 de angajari. Nu este cat ar trebui (deficitul total fiind mai mare), dar tot este mai mult decat nimic! Managerul spitalului, Dan Ponoran, spune ca deficitul cel mai mare se inregistreaza la Radiologie, acolo unde, in prezent, lucreaza doar doi medici, iar ... citește toată știrea