Popolan mizeaza in continuare pe atragerea masiva de fonduri europene pentru dezvoltarea comunei Daesti

Liberal dintotdeauna si, cel mai probabil, pentru totdeauna, George Popolan, primarul comunei Daesti ramane consecvent ideilor de dezvoltare socio-economica a frumoasei localitati din stanga Oltului prin atragerea fondurilor europene. In aceasta misiune, nu simpla, de atragere a fondurilor europene, Popolan a primit sprijinul masiv din partea daestenilor in cadrul alegerilor locale desfasurate in data de 9 iunie 2024, atunci cand a fost votat, pentru functia de primar, de peste 80% dintre ... citește toată știrea