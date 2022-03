Portretul copiilor implicati in bullying. Cum poti recunoaste agresorul si victima

Bullyingul nu este un conflict, ci un abuz, precizeaza comisarul sef de politie Bianca Enachescu, sefa Biroului de Analiza si Prevenire din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Valcea. Un cuvant tot mai des intalnit in ultimii ani, bullyingul, se refera la formele sub care se comite o agresiune, acasa, la scoala sau in alte locuri."Trebuie sa intelegem ca bullyingul nu inseamna neaparat numai violenta fizica sau criminalitate, ci si abuz psihologic sau verbal. Astfel se explica in cazul ... citeste toata stirea