POST VACANT de instalator. Pana la ce data se depun dosarele de inscriere la concurs

APAVIL SA - ANUNEs privind scoaterea la concurs a unui post de instalator in cadrul Serviciului Control Clienti.Concursul consta in sustinerea probei practice si a interviului de verificare a aptitudinilor si cunostintelor profesionale in meseria de instalator, care vor avea loc in data de 21.10.2024, ora 12.00, in cadrul Sectorului Retele Apa, situat in Ramnicu Valcea, strada Popa Sapca, nr. 4 si la lucrarile in desfasurare.Data limita pana la care candidatii pot depune ... citește toată știrea