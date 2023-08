ANUNEsprivind scoaterea la concurs a postului vacant de electrician in cadrulSectorului CalimanestiConcursul consta in sustinerea probei scrise si probei practice de verificare a aptitudinilor si cunostintelor profesionale in meseria pentru care candidatii aplica si detin calificare, astfel:- proba scrisa va avea loc in data de 04.09.2023 ora 1000, la sediul APAVIL S.A. din Rm. Valcea, str. Carol I nr.3-5;- proba practica va avea loc in data de 08.09.2023, ora 1000, in cadrul ... citeste toata stirea