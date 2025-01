POVESTEA COMPLICATA a valceanului care a facut "rost" de 2.000 de euro. PROBLEMA este ca banii nu erau ai lui

In data de 11 ianuarie 2025, politistii din cadrul Sectiei nr. 10 de Politie Rurala Maciuca au identificat un barbat in varsta de 45 de ani, domiciliat in comuna Ghioroiu, judetul Valcea, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. In aceeasi zi, in jurul orei 16.00, o femeie a sesizat printr-un apel la 112 faptul ca persoane necunoscute au sustras suma de 10.000 de lei din locuinta unui barbat in varsta de 90 de ani, domiciliat in comuna Stanesti.Politistii valceni s-au deplasat de ... citește toată știrea