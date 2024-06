PRAFUL SAHARIAN ajunge astazi in Valcea! Evolutia fenomenului in urmatoarele zile

Vesti importante de la meteorologi cu privire la evolutia curentilor majori de aer care aduc praf saharian din zona de nord a Africii! Dupa cum se vede din cele trei imagini pe care vi le prezentam aici, praful saharian va ajunge si pe teritoriul judetului Valcea, dar in cantitati moderate spre reduse. Imaginile cuprind evolutiile maselor de aer pentru datele de 22, 23 si 24 iunie 2024. In cercul rosu din fiecare imagine (indicat prin sageata) am prezentat situarea geografica a judetului Valcea ... citește toată știrea