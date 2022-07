Prapad la Valcea. Vijelie care a smuls acoperisuri si copaci, in doar 35 minute VIDEO

Fenomenele meteo extreme din ultimele zile au cauzat o serie de pagube materiale in tot judetul Valcea. O furtuna de nici o ora i-a bagat in sperieti pe localnicii din Ramnicu Valcea. Pentru 35 de minute, Valcea s-a aflat luni dupa-amiaza, 4 iulie, sub atentionare de Cod Rosu de vijelie, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina.In acest rastimp, zeci de copaci au cazut la pamant, cablurile de telefonie si electricitate s-au rupt, acoperisurile sau bucati din acestea au ... citeste toata stirea