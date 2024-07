PRECIZARI IMPORTANTE de la Primaria Brezoi: La Open Air Blues Festival se poate ajunge fara restrictii de circulatie, venind din partea de sud a tarii

In perioada 16-21 iulie 2024, orasul Brezoi va fi gazda unei noi editii a Open Air Blues Festival. Se anunta sase zile (de marti pana duminica, inclusiv) de muzica buna, in care orasul de la poalele Esurtudanului va vibra, inca o data, pe ritmuri indragite de mii si mii de oameni.Anul acesta, festivalul s-a suprapus, din pacate, cu perioada de o luna in care Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis inchiderea circulatiei pe timpul zilei, in Defileul Oltului ... citește toată știrea